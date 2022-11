Linkse partijen: betaal zonnepanelen voor mensen in tochtig huis

Zes gratis zonnepanelen voor mensen in de slechtst geïsoleerde huizen. Als het de PvdA en GroenLinks ligt, worden huishoudens daarmee geholpen hun energieverbruik te verminderen. Het benodigde geld kan wat hen betreft uit een potje komen dat de coalitiepartijen gereserveerd hebben voor kernenergie.

PvdA-Kamerlid Joris Thijssen kwam met dat voorstel, waarvan hij de kosten op zo’n 300 miljoen euro schat, tijdens de behandeling van de begroting Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer. “Dit zorgt dat precies die huishoudens een lagere energierekening hebben die dat het hardste nodig hebben.”

Het kabinet wil gezinnen en kleine bedrijven volgend jaar te hulp schieten door een maximumprijs in te stellen voor stroom en gas tot een bepaald verbruik. De linkse partijen hebben dat zelf voorgesteld en zijn dan ook voor, maar willen dat daarnaast meer werk wordt gemaakt van energiebesparing. Ook door bijvoorbeeld sneller huizen te isoleren.

VVD-Kamerlid Silvio Erkens wil “met een open blik” kijken naar meer energiebesparing. Maar niet met geld dat bestemd is voor kernenergie. “Dat is meer om een politiek punt te maken en misschien iets minder om met een concrete oplossing te komen”, verwijt hij Thijssen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat in het kader van klimaatbeleid ook geïnvesteerd wordt in kernenergie.