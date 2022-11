Maaltijdkoeriers hadden het druk bij Oranje, vrijdag weer

Veel mensen hebben maandag eten laten bezorgen rond het eerste WK-duel van het Nederlands elftal. Het duel begon om 17.00 uur. De bezorgdiensten verwachten dat het komende vrijdag weer druk wordt. Dan speelt Oranje zijn tweede groepswedstrijd, tegen Ecuador. De aftrap is dan ook om 17.00 uur, dus rond etenstijd.

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, zegt dat het “een van de drukste maandagen” voor het bedrijf was. Het bedrijf geeft geen aantallen, omdat het aan de beurs genoteerd is. Concurrent Uber Eats meldt: “In de bestellingen zien we terug dat het enthousiasme voor de voetbalwedstrijden leidt tot stevige trek. Ook lijkt het erop dat velen gisteren samen de wedstrijd bekeken, omdat bestellingen groter waren en er meer maaltijden werden besteld die gemakkelijk te delen zijn, zoals pizza.”

Bezorger Deliveroo zag maandag ook een toename van het aantal bestellingen rond de wedstrijd van het Nederlands elftal. Het bedrijf verwacht vrijdag weer een drukkere avond dan normaal. Bezorgers krijgen daarom een extra beloning als ze dan werken. Over bedragen doet Deliveroo geen mededelingen. De bezorger stopt volgende week met zijn activiteiten in Nederland.