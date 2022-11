Meer klachten van gedupeerden gaswinningsgebied bij ombudsman

Meer mensen dienden in het eerste halfjaar van 2022 een klacht in over de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen dan in heel 2021. Bij de Nationale ombudsman zijn 386 klachten binnengekomen, 150 meer dan het jaar ervoor. De klachten gaan vooral over gebrekkige communicatie en onbegrip over het toepassen van meerdere regelingen.

In het rapport ‘beloftes maken schuld’ zegt ombudsman Reinier van Zutphen dat het niet uit te leggen is aan mensen die getroffen zijn door aardbevingen dat de afhandeling zoveel klachten veroorzaakt. Volgens Van Zutphen is het een groot probleem dat bewoners vaak de schuld krijgen van administratie- en uitvoeringsfouten van organisaties.

In het rapport staat dat er ook positieve ontwikkelingen zijn, zo worden meer burgers geholpen en gaat de afhandeling van kleine schades sneller dan voorheen. Toch is dat voor de ombudsman niet genoeg.

“Ik zie vooral dat het blijft bij voornemens om het beter te doen. Wat nu gebeurt is bij lange na nog niet genoeg voor herstel van het vertrouwen”, aldus Van Zutphen. “Het is een begin, maar niet meer dan dat. Er is al veel te lang vertraging en er zijn te veel regels die situaties alleen maar ingewikkelder maken en oplossingen verder weg brengen. De boodschappen van de overheid over de aanpak van de gevolgen van de gaswinning zijn steeds holler gaan klinken.”

Volgens de ombudsman moeten de overheden en organisaties beter hun best doen voor de burger. Het is volgens hem vooral belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd, de onderlinge samenwerking wordt verbeterd en dat beloftes niet zomaar meer worden gedaan, maar alleen als ze kunnen worden nagekomen. “Niemand zit te wachten op beloftes die in de praktijk niet waargemaakt kunnen worden. De burger kan niet langer wachten.”