Nijmegen vergoedt kosten geslachtsverandering in documenten

Nijmegen vergoedt de kosten die een transgender moet maken om het geslacht te laten wijzigen in paspoort of rijbewijs. Nijmegen noemt zichzelf regenboogstad en zegt de eerste gemeente in Nederland te zijn die deze kosten volledig vergoedt. De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel van het college, maar heeft vorig jaar al een motie aangenomen om geslachtsregistratie laagdrempelig te maken.

Het wijzigen van het geslacht op officiĆ«le documenten is volgens de gemeente vaak onderdeel van het transitieproces van transgender personen. “Het is een belangrijke stap om geregistreerd te zijn op de manier waarop men zich voelt”, aldus de gemeente. Nijmegen vergoedt niet alleen de kosten voor het nieuwe paspoort, rijbewijs of identiteitskaart, maar ook de kosten van de noodzakelijke deskundigenverklaring.

“Nijmegen heeft landelijk een koploperspositie in het regenboogbeleid, dat al ruim dertig jaar een thema is in de stad. Hoewel de acceptatie van lhbti+-inwoners groeit, is beleid met betrekking tot seksuele-, gender- en seksediversiteit actueel. Nijmegen vindt het belangrijk dat lhbti+-personen zich vanzelfsprekend gezien en gehoord voelen, in vrijheid zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van wie zij willen”, stelt de gemeente.

De vergoedingsregeling gaat volgend jaar in, maar transgenders kunnen met terugwerkende kracht een vergoeding aanvragen, als de raad akkoord gaat.