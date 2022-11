Opkomst herhaalprikken tegen coronavirus daalt verder

Ongeveer 130.000 mensen hebben vorige week de herhaalprik tegen het coronavirus gehaald. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de vaccinatiecampagne in september. De opkomst daalt voor de vijfde achtereenvolgende week.

Volgens de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben in totaal nu bijna 3,75 miljoen mensen de extra inenting gehad. Die moet de afweer tegen het coronavirus versterken. Iedereen van 12 jaar en ouder die de eerste prikken heeft gehad, komt voor de herhaalprik in aanmerking. Van die groep heeft bijna 30 procent de extra vaccinatie laten zetten. Onder de mensen van 60 jaar en ouder is bijna 60 procent ingeënt met de herhaalprik.

Vanwege de dalende opkomst zetten de GGD’en minder vaccineerders in op de grote centrale vaccinatielocaties. In plaats daarvan gaan ze de wijken en dorpen in om mensen te bereiken die zich tot nu toe nog niet hebben laten inenten. In dorpshuizen, buurtcentra, bibliotheken en op andere plekken staan kleine tijdelijke vaccinatielocaties.

Sommige GGD-regio’s zijn al begonnen met hun “regiotour”, andere staan op het punt om ermee te starten. Zo bezoekt de GGD in Hollands Noorden elk weekend een andere plaats in de regio. In de afgelopen weken zijn de vaccineerders in Hoorn en Enkhuizen geweest, en in de komende weken gaan ze onder meer naar Opmeer en Schagen. De GGD in Flevoland heeft tijdelijke locaties geopend in Dronten en Zeewolde, in aanvulling op de vaste prikplekken in Almere, Lelystad en Emmeloord.