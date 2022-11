Top 2000-programma’s met Matthijs van Nieuwkerk gaan niet door

De Top 2000 Quiz en Top 2000 a gogo gaan dit jaar niet door met Matthijs van Nieuwkerk. De NTR heeft dit samen met de presentator besloten naar aanleiding van het Volkskrantartikel waarin oud-medewerkers van De Wereld Draait Door (DWDD) spreken over “grensoverschrijdend gedrag” van Van Nieuwkerk.

“Ondanks dat de situatie bij de Top 2000 niet te vergelijken is met die van De Wereld Draait Door, heeft het debat dat nu gevoerd wordt naar aanleiding van de publicaties ook impact op het team van de Top 2000 en de uitstraling van het programma”, zegt NTR-mediadirecteur Willemijn Francissen.

De toekomst van de shows zonder Van Nieuwkerk is nog niet duidelijk. “Hoe we dit jaar verdergaan met deze titels is onderwerp van gesprek met de NPO.”

De Volkskrant sprak met tientallen voormalige medewerkers van DWDD over “grensoverschrijdend gedrag” van onder anderen de 62-jarige Van Nieuwkerk. Het ging volgens de medewerkers om “extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen”. Tientallen werknemers vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden. Van Nieuwkerk legde maandag zijn werkzaamheden bij BNNVARA neer.