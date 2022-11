Vaker schadevergoedingen betaald voor gebruik chroom-6

Chroom-6 is een heel giftige, kankerverwekkende stof die in het verleden aan bepaalde verfsoorten werd toegevoegd. Het werd vooral gebruikt in de staal- en textielindustrie, onder meer om roest tegen te gaan. Vanwege gezondheidsschade door chroom-6 hebben meerdere organisaties in de afgelopen jaren schadevergoedingen betaald.

De NS bood dinsdag excuses aan omdat (oud-)medewerkers van NS-werkplaatsen niet genoeg werden beschermd tegen blootstelling aan de stof. Het spoorbedrijf opent een schaderegeling voor gedupeerden en nabestaanden. Dat gebeurt na onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat concludeert dat medewerkers van de werkplaatsen extra risico lopen op kanker, longziekten en allergie├źn.

Eerder dit jaar kwam de KLM met een vergoeding voor mensen die aan chroom-6 werden blootgesteld bij het schuren van vliegtuigen. Onderhoudsbedrijf NedTrain werd vorig jaar veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan medewerkers van een spoorwerkplaats in Tilburg. Het ministerie van Defensie kwam in 2018 met een compensatieregeling, maar die ging volgens sommigen niet ver genoeg. In 2020 besloot het gerechtshof in Den Bosch dat het ministerie ook aansprakelijk is voor gezondheidsschade van onderhoudsmonteurs die werden blootgesteld aan chroom-6 bij het stralen van Amerikaanse tanks die in Nederland zijn gestationeerd.

Chroom-6, ook wel chroom(VI)oxide of chroomtrioxide, heeft het scheikundig symbool CrO3. Het is een donkerrode stof die goed oplost in water, waarin het een sterk zuur vormt. De stof wordt gevaarlijk wanneer mensen de verf verwijderen. Dan kunnen deeltjes loskomen en rondvliegen. Zonder bescherming kunnen mensen de deeltjes inademen. Als dat gebeurt kan dit neusbloedingen, huiduitslag, maagzweren en zelfs lever- en nierschade of longkanker veroorzaken.