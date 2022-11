Vijf aanhoudingen in groot drugsonderzoek Arnhem

Vijf Arnhemmers zijn dinsdagochtend aangehouden in een groot onderzoek naar de internationale handel in drugs. Het gaat om een 70-jarige vrouw en mannen van 39, 41, 44 en 49 jaar oud, meldt de politie.

In zes locaties in Arnhem-Zuid deed de politie invallen. Agenten hebben woningen en voertuigen doorzocht. Grote sommen geld, twee woningen, een voertuig en verdovende middelen zijn in beslag genomen.

Aan de actie dinsdag werkten meer dan honderd agenten mee. In het onderzoek was onder meer cryptocommunicatie onderschept.