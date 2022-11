Weerwind ziet af van genderneutrale aanpassing taal in wetboek

De formuleringen in het Burgelijk Wetboek (BW) zullen nu niet genderneutraal worden herschreven. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) vindt het op zich “principieel wenselijk” dat het taalgebruik in het BW zo min mogelijk verwijzingen naar mannen of vrouwen bevat, maar een aanpassing “vergt een majeure wetgevingsoperatie”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. “Alles afwegend” is de minister daar nu geen voorstander van. Wel zijn er enkele technische aanpassingen mogelijk.

Op verzoek van D66 heeft de minister een inventarisatie gemaakt van genderspecifieke aanduidingen in het BW, waaronder het personen- en familierecht, en gekeken wat er nodig en mogelijk is om die te corrigeren. Volgens Weerwind gaat het “alleen al bij Boek 1 BW om bijna de helft van het totale aantal artikelen die zouden moeten worden aangepast”. Bovendien is de aanpassing van artikelen niet zonder risico, aldus de minister.

Zo zouden formuleringen taalkundig onjuist kunnen worden of kan er onduidelijkheid ontstaan. Volgens Weerwind leidt het huidige taalgebruik in de wet “niet tot knelpunten of uitvoeringsproblemen in de praktijk. Tenzij uit de wet uitdrukkelijk anders volgt, passen rechters wetten toe op personen, ongeacht het geslacht”, schrijft hij.

Nieuwe wetten moeten wat Weerwind betreft altijd genderneutraal worden geformuleerd. Ook is hij van plan om in het BW waar mogelijk termen met “een mannelijke connotatie in louter technische zin aan te passen”. Dat kan eventueel via een verzamelwet, waarin meerdere regelingen in één keer worden veranderd. Maar “alles afwegend en gelet op de schaarse wetgevingscapaciteit” wil Weerwind geen grootscheepse operatie om het taalgebruik volledig genderneutraal aan te passen.