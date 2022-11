CNV-leden stemmen over cao-voorstel zorgvervoer, nu geen acties

CNV Vakmensen legt een vernieuwd eindbod van werkgeversvereniging KNV Zorgvervoer en Taxi voor aan de leden. Tot zij gestemd hebben zal CNV geen acties organiseren, aldus onderhandelaar Rick Pellis. Vorige week staakten chauffeurs in het zorg- en leerlingenvervoer uit onvrede over de cao-onderhandelingen.

Na een nieuwe gespreksronde maandag kwam KNV met een aangepast eindbod. Volgens Pellis staan daar “belangrijke verbeteringen” in. KNV biedt werknemers 8 procent loonsverhoging per 1 januari komend jaar en 4 procent per 2024, net zoals in het vorige eindbod stond. Maar doordat de looptijd in het vernieuwde eindbod is verkort van twee naar anderhalf jaar “pakt de loonsverhoging voor de werknemers nu feitelijk beter uit”, zo stelt CNV.

Ook aan andere eisen van de werknemers wordt tegemoet gekomen in het vernieuwde eindbod. In de huidige cao geldt bij ziekte een ‘wachtdag’. De chauffeur krijgt dus over de eerste dag van een ziekmelding geen loon uitbetaald. “Voor onze leden is dat een belangrijk punt geweest, omdat er een verkeerde prikkel van uitgaat”, aldus Pellis. “Mensen werken nu door terwijl ze ziek zijn, omdat ze anders salaris mislopen.” De wachtdag is in het nieuwe eindbod geschrapt voor de eerste ziekmelding van het jaar, legt CNV uit.

Daarnaast wordt in het nieuwe eindbod de pauzeregeling voor chauffeurs aangepast. Volgens CNV “rommelen” veel werkgevers met de regeling, waardoor chauffeurs soms niet de gewerkte tijd uitbetaald krijgen. In het nieuwe cao-voorstel zijn daar scherpere afspraken over gemaakt.

Vanwege de staking konden sommige leerlingen in het speciaal onderwijs afgelopen vrijdag niet naar school worden vervoerd. CNV-leden kunnen tot en met volgende week dinsdag stemmen. In totaal gaat de nieuwe cao gelden voor zo’n 22.000 mensen.