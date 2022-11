Yesilgöz clasht met Simons om zwartepietenprotest Staphorst

Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) is in de Tweede Kamer hard gebotst met justitieminister Dilan Yeşilgöz. Simons bevroeg de minister tijdens het vragenuur over het geweld dat is gebruikt tegen mensen die in Staphorst wilden protesteren tegen Zwarte Piet. Ze vindt dat de minister daar te lichtzinnig mee omgaat.

Minister Yeşilgöz vindt dat het vooral aan de politie en de burgemeester is om te bepalen hoe omgegaan wordt met demonstraties. Ze wil zich er vanuit Den Haag niet mee bemoeien. Daar stoorde Simons zich aan, omdat deze betogers volgens haar al tien jaar met grote regelmaat te maken krijgen met geweld, “hetzij door de politie zelf, dan wel door omstanders gefaciliteerd door de politie die niets doet”.

De discussie liep hoog op en zowel Simons als Yeşilgöz werd boos. Simons kon zich niet voorstellen dat de minister na zo’n lange tijd eerst wil weten wat er in Staphorst is gebeurd. Ze noemde de minister “hardleers” en riep op tot een breed onafhankelijk onderzoek naar de politie. “Er is heel vaak in deze kamer beweerd dat ik geïrriteerd zou zijn en dit is het moment, voorzitter, nu ben ik geïrriteerd”, aldus de BIJ1-voorvrouw.

Yeşilgöz op haar beurt pikte de beschuldigingen van Simons niet en noemde ze een “gotspe”. “Ik laat niet 60.000 mensen die dag en nacht zich inzetten voor onze veiligheid wegzetten als een stel racisten. Hell no”, verdedigde de minister haar politieagenten. Simons wilde nog op de minister reageren, maar Kamervoorzitter Vera Bergkamp zette haar microfoon uit, waarop Simons boos de Kamer verliet.

Aan het begin van het vragenuur gaf Yeşilgöz Simons op één punt nog gelijk. De BIJ1-leider vroeg waarom de minister de mensen die betogers hadden aangevallen “tegendemonstranten” had genoemd. “Dan ben je niet aan het demonstreren, dan ben je aan het relschoppen. Dus dat was niet goed”, zegt de minister daarover na het vragenuur.

Yeşilgöz zegt dat ze een aantal opmerkingen over de politie tijdens het vragenuur liet lopen, maar dat Simons te ver ging. “Ik zeg niet dat daar nooit dingen fout gaan, maar om nou de politie weg te zetten als racistisch, dat doet zó tekort aan al die mensen. Dat raakt me.”

Niet alleen Simons is bezorgd over het politieoptreden in Staphorst. Ook D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK en ChristenUnie stelden vragen. Forum voor Democratie verwees naar kritiek van Amnesty International op het demonstratierecht in Nederland. JA21 vroeg de minister of ze vond dat Kick Out Zwarte Piet juist olie op het vuur had gegooid. Dat was volgens Yeşilgöz niet zo.