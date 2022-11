A27 richting Utrecht dicht na ongeval met meerdere voertuigen

De A27 is deels dicht tussen Hilversum en Bilthoven in de richting Utrecht nadat een vrachtwagen op een pijlwagen was ingereden. Rijkswaterstaat meldt dat de pijlwagen inmiddels uit de berm is gehaald en op een berger is geladen.

De weg was aanvankelijk volledig afgesloten richting Utrecht, maar inmiddels is de linkerrijstrook weer geopend voor het verkeer. De verwachting is dat de weg rond 09.00 uur helemaal kan worden vrijgegeven. De ANWB meldt dat verkeer kan omrijden via Amersfoort over de A1 en A28.