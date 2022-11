Cao-onderhandelingen kinderopvang vast, FNV beraadt zich

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Kinderopvang zitten vast, meldt de FNV. De bond gaat met de leden praten over vervolgstappen. “Of we gaan staken, net als vorig jaar, is nog niet duidelijk”, zegt Deddy Dorenbos, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

De werkgevers bieden 10,15 procent voor een cao van twee jaar, verklaart de FNV. “Werknemers leveren dan fors aan koopkracht in. Per jaar is het nog geen 4 procent, en een deel van de loonsverhoging wordt pas aan het einde van de looptijd uitbetaald.” De bond vindt 12,9 procent voor een cao van een jaar beter op zijn plaats.

De werkgevers doen de werknemers volgens de bestuurder nu “ernstig tekort, maar ook de ouders die gebruikmaken van de kinderopvang zijn hiervan de dupe. Nu al moeten groepen sluiten vanwege te weinig personeel. En de werknemers zijn heel loyaal, ook richting de ouders en kinderen, maar loyaliteit heeft een grens”.

Onder de cao Kinderopvang vallen zo’n 111.000 werknemers. De huidige cao loopt af op 31 december van dit jaar.