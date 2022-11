Europa maakt nieuwe astronauten bekend

Twintig mannen en zeventien vrouwen uit Nederland, en nog ruim 1300 mensen uit de rest van Europa, horen woensdag of hun droom in vervulling gaat en ze zich kunnen opmaken voor een ruimtereis. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA maakt dan namelijk bekend wie zijn doorgedrongen tot de nieuwe lichting astronauten. Dat gebeurt tijdens een presentatie in Parijs.

Waarschijnlijk bestaat de nieuwe groep uit vier tot zes mensen. Zij gaan naar het internationale ruimtestation ISS, en misschien ooit naar een nieuw ruimtestation rond de maan. Daarnaast selecteert de ESA een groep reserve-astronauten.

De ESA kondigde de nieuwe selectieronde vorig jaar aan. Daarop kwamen 22.523 aanmeldingen binnen, met name uit Frankrijk (7087), Duitsland (3695) en Groot-Brittannië (2000). Uit Nederland kwamen 982 sollicitaties binnen. Na een eerste schifting bleven begin dit jaar 1361 kandidaten over, onder wie de 37 Nederlanders. Frankrijk (404), Duitsland (194), het Verenigd Koninkrijk (166) en Italië (159) hebben de meeste aspirant-astronauten.

Bij de vorige lichting, in 2009, werden zes mensen aangenomen. Dit waren Samantha Cristoforetti en Luca Parmitano uit Italië, Alexander Gerst uit Duitsland, Andreas Mogensen uit Denemarken, Timothy Peake uit Groot-Brittannië en Thomas Pesquet uit Frankrijk. De Duitser Matthias Maurer viel toen af, maar werd in 2015 alsnog toegevoegd aan de groep. Zij zijn in de afgelopen jaren allemaal naar het ruimtestation ISS gegaan. De Nederlandse astronaut André Kuipers werd in 1998 uitgekozen en bezocht het ISS twee keer.

Voor het eerst zoekt de ESA ook mensen met een lichte fysieke beperking, zogenoemde parastronauten. Het gaat bijvoorbeeld om mensen bij wie het ene been aanzienlijk korter is dan het andere been, mensen die een onderbeen missen en om mensen die korter dan 1,30 meter zijn. Daar hebben 257 mensen zich voor aangemeld, onder wie 13 Nederlanders. Van alle kandidaten gingen 27 door naar de volgende ronde. Het is niet bekend of onder hen ook nog mensen uit Nederland zijn.