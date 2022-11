Fietsstoeltjes: vanaf welke leeftijd welk fietsstoeltje?

Een vraag die bij veel ouders zal ronddwalen door hun gedachten, wanneer moet ik welk fietsstoeltje hebben? Om hierachter te komen helpen wij als Hollandbikeshop, je graag op de goede weg. Het kan namelijk best een moeilijke keuze zijn om een fietsstoeltje passend bij de juiste leeftijd te vinden.

Aandachtspunten tijdens het kopen van een fietsstoeltje

Om te beginnen bij het begin, kijken we eerst naar de aandachtspunten tijdens het kopen van een fietsstoeltje. Tijdens het kopen van een fietsstoeltje is het goed om te kijken naar de veiligheid, dit kan je doen door te kijken of het fietsstoeltje over het Europese veiligheidskenmerk beschikt. Ook is het aan te raden om te kijken of de gordel 20 millimeter breed is, en of je kind vast zit bij de schouders en het kruis. De meeste fietsstoeltjes hebben een driepuntsgordel of een vijfpuntsgordel. Wat er zo veilig is aan deze gordels? Is dat er minstens twee handelingen nodig zijn om de gordel los te maken. Daarnaast is het aan te raden om een fietsstoeltje te kopen waarbij voetbescherming aanwezig is. Als laatste kan je het fietsstoeltje nalopen op scherpe randen of hoeken. Als je al deze aandachtspunten langs loopt, zit het met de veiligheid ieder geval al goed!

Zo kies je voor de juiste leeftijd, het juiste fietsstoeltje

Het is als eerste belangrijk om te weten, wanneer een kind in een fietsstoeltje kan zitten. Een kind kan in een fietsstoeltje zitten als die zelfstandig rechtop kan blijven zitten. Dit is meestal het geval als een kind tussen de 9 en 12 maanden oud is. Om inzichtelijk te krijgen wanneer je welk fietsstoeltje moet gebruiken, is hieronder alles op een rijtje gezet.

0 – 9 maanden: Babyschaal in de fietskar of bakfiets;

Babyschaal in de fietskar of bakfiets; 9 maanden: Fietsstoeltje op het stuur van de fiets;

Fietsstoeltje op het stuur van de fiets; 3 – 6 jaar: Fietsstoeltje achterop de bagagedrager van de fiets;

Fietsstoeltje achterop de bagagedrager van de fiets; 6 – 10 jaar: Junior fietsstoeltje, achterop de bagagedrager van de fiets.

Maar hoelang kan een kind eigenlijk achterop de fiets?

Tot welke leeftijd kan een kind nu eigenlijk achterop de fiets? De meeste kinderen vinden het vanaf 6 jaar, leuk en uitdagend om zelf te fietsen. Maar als je dan toch je kind achterop de fiets wilt meenemen, is dit ook mogelijk. Wel zal je dan een junior fietsstoeltje moeten aanschaffen, Kinderen kunnen hierin zitten tot ongeveer hun tiende.

