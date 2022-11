Friese politie neemt beheer Telegram-vuurwerkgroep over

De Friese politie heeft vorige week het beheer overgenomen van een Telegram-groep waarin op grote schaal verboden vuurwerk werd verhandeld. De politie meldde woensdag dat de 20-jarige beheerder van de groep en een 43-jarige vrouw zijn aangehouden op verdenking van het faciliteren van de handel in verboden vuurwerk. Het gaat om inwoners van de gemeente Achtkarspelen.

De politie sluit niet uit dat nog meer mensen worden aangehouden voor betrokkenheid bij de Telegram-groep met ongeveer 700 leden. Handelaren kochten via de groep vuurwerk van elkaar. Dit vuurwerk werd gekocht om het zelf weer door te verkopen of voor eigen gebruik.

Digitaal onderzoek leidde de politie naar de identiteit van de beheerder van deze Telegram-groep. De verdachte gebruikte daarin de username “Yourplug050” Vorige week donderdag vielen agenten het huis van deze handelaar binnen en hielden hem aan. Bij de aanhouding nam de politie een grote hoeveelheid zogenoemde shells (mortiervuurwerk), een hoeveelheid contant geld en zijn telefoon in beslag. Later werd ook de 43-jarige vrouw opgepakt. Beide verdachten zitten inmiddels niet meer vast en moeten later voor de rechter verschijnen.