Gillis ziet af van hoorzitting over dwangsom van één miljoen

Eigenaar Peter Gillis van de Oostappengroep ziet af van een hoorzitting bij de gemeente Peel en Maas in zijn bezwaar tegen een dwangsom van een miljoen euro. Die is hem door de gemeente opgelegd vanwege de illegale huisvesting van arbeidsmigranten op vakantiepark De Berckt in het Limburgse dorp Baarlo. Deze camping is eigendom van de Oostappen Groep van Gillis.

Nu de hoorzitting niet doorgaat stelt de bezwarencommissie van de gemeente op basis van schriftelijke stukken een advies aan het college op. Waarschijnlijk begin volgend jaar neemt het college dan een beslissing, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Het bezwaar tegen de dwangsom in Peel en Maas staat los van een afwijzing door de gemeente van een vergunning voor de aanleg van een nieuw park voor arbeidsmigranten, pal naast camping De Berckt in Baarlo. Gillis wilde de arbeidsmigranten die weg moesten van de Berckt daar huisvesten. De gemeente haalde daar echter een streep door na toetsing op integriteit volgens de Bibob, de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Daaruit “komt naar voren dat er een ernstig gevaar is dat de vergunning gebruikt zal worden om (vermoedelijk) illegaal gegenereerd vermogen te benutten en mogelijk strafbare feiten te plegen”, aldus de gemeente.

Om diezelfde reden weigerde de gemeente Valkenburg een vergunning voor een camping daar. Ook de vergunningaanvraag voor een camping in Soerendonk (Brabant) sneuvelde op een Bibob-onderzoek.