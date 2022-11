Helft klimaatsubsidie bedrijven aangevraagd voor opslag CO2

Meer dan de helft van de miljarden aan groene subsidie die beschikbaar zijn voor bedrijven, is aangevraagd voor de afvang en opvang van koolstofdioxide (CO2). Het gaat om meer dan 7 miljard euro. In totaal is voor zo’n 13,9 miljard euro aan subsidie aangevraagd, meldt klimaatminister Rob Jetten. Er zijn tien aanvragen gedaan, waarvan een deel projecten zijn die vorig jaar al geld hebben aangevraagd, maar wegens intrekking of afwijzing niet toegezegd kregen.

Het afvangen en (onder de land- of zeebodem) opslaan van CO2 is niet bij iedereen populair. Groene partijen noemen de techniek niet echt duurzaam, omdat de uitstoot van CO2 niet wordt voorkomen. De CO2-opslag wordt evenwel gezien als een nodige techniek in de energietransitie.

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is de belangrijkste klimaatsubsidiepot voor bedrijven. Hiermee kunnen grootschalige projecten voor duurzame en hernieuwbare energieproductie en CO2-verminderende technieken gefinancierd worden. Voor 2022 was 13 miljard euro beschikbaar, en er is dus voor 900 miljoen euro meer aangevraagd.

Waar CO2-opvang veruit de grootste post is qua aanvragen, werd er juist minder subsidie aangevraagd voor zonnepanelen op daken van bedrijfspanden. Een van de redenen daarvoor is de schaarse ruimte op het elektriciteitsnet, denkt Jetten. Ook ligt de drempel voor het aanvragen van subsidie voor dergelijke panelen sinds dit jaar wat hoger, waardoor er voor minder projecten geld is aangevraagd die een kleine kans van slagen hebben.

Het subsidieloket was open tot 6 oktober. “De eerste resultaten wijzen op een goed verloop van de openstellingsronde.” Uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de aanvragen nog op hun volledigheid en haalbaarheid. De grote interesse voor de subsidie valt alvast op, schrijft Jetten aan de Kamer. “Dat is goed nieuws”, want in Nederland moeten nog vele tonnen CO2 worden bespaard om de klimaatdoelen te halen en opwarming van de aarde te beperken.