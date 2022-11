LED panelen op kantoor, een duurzame keuze? LED verlichting wordt steeds populairder. Niet voor niets, want LED lampen hebben veel voordelen vergeleken met andere soorten verlichting. Zo zijn LED lampen energiezuinig en duurzaam. Daarnaast geven LED lampen minder warmte af dan bijvoorbeeld TL-buizen en ze gaan langer mee. In dit artikel lees je alles over de voordelen van LED panelen op kantoor!

De voordelen van LED panelen op kantoor

LED panelen zijn een energiezuinige manier om uw kantoor te verlichten. Door het lage energieverbruik van LED-lampen bespaart u geld op uw elektriciteitsrekening en is uw bedrijf milieuvriendelijker. Bovendien heeft LED-verlichting een hogere kleurweergave-index (CRI) en een hoger aantal Lumen dan conventionele TL-buizen, wat betekent dat de kleuren natuurlijker lijken en verlichting helderder is.

LED panelen gaan ook veel langer mee dan fluorescentielampen (TL-buizen), doorgaans tot 10 keer langer. Dit betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het voortdurend vervangen van lampen en de bijbehorende onderhoudskosten. Daarnaast is een LED paneel speciaal ontworpen om in een systeemplafond te plaatsen, die de meeste kantoor-, vergader- en magazijnruimtes hebben. Hierdoor gaan ze op in de bestaande architectuur en krijgen ze direct een stijlvolle uitstraling.

Veiligheid is ook een belangrijke factor bij het overwegen van LED-verlichting. Aangezien LED panelen aanzienlijk minder warmte produceren dan andere verlichtingssystemen, zijn ze veel veiliger voor zowel werkgevers, werknemers als klanten. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in ruimtes waar mensen een langere tijd aanwezig zullen zijn.

Ten slotte kan LED-verlichting gemakkelijk en snel worden gedimd tot het verlichtingsniveau dat u op een bepaald moment nodig hebt. Zo kunt u nog meer energie besparen en de perfecte verlichting sfeer creƫren. Daarnaast kunt u ook nog zelf het aantal Lumen kiezen die u in de LED panelen wilt hebben. Een kantoor-, vergader- of magazijnruimte heeft in de meeste gevallen een hoog aantal Lumen nodig om goed en productief aan de slag te kunnen.

Zijn LED panelen op kantoor dan een duurzame keuze?

Absoluut! De voordelen van LED-verlichting zijn te groot om te negeren. Van kostenbesparingen in onderhoud en elektriciteit tot verbeterde veiligheid en stijl, investeren in LED panelen kan voor elk bedrijf een uitstekende beslissing zijn. Maak de energiezuinige, duurzame keuze en maak LED-verlichting onderdeel van uw kantoor!