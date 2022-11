NPO en BNNVARA: geen plannen voor eindejaarsshow met Matthijs

De NPO en BNNVARA hadden dit jaar geen plannen om een eindejaarsshow met Matthijs van Nieuwkerk te maken. Dat laten de woordvoerders woensdag weten, nadat Shownieuws suggereerde dat dit programma wel zou worden overwogen.

In het verleden maakte Van Nieuwkerk soms speciale uitzendingen rond 31 december. De NPO luidde 2021 uit met onder meer een programma rond Van Nieuwkerk en Rob Kemps over Franse chansons. “Dit jaar staat en stond er niets in de planning”, aldus BNNVARA. Dat bevestigt ook de NPO.

Wel zal de NPO op 31 december de oudejaarsconference van Claudia de Breij uitzenden. De cabaretière, die met regelmaat te gast was in De Wereld Draait Door, liet woensdag weten dat zij in haar show een reactie gaat geven op de onthullingen rond het programma. De Volkskrant meldde vrijdag, na gesprekken met zeventig oud-medewerkers, dat Van Nieuwkerk regelmatig redacteuren terroriseerde en kleineerde.

Van Nieuwkerk heeft de samenwerking met BNNVARA inmiddels verbroken. Ook mag hij van de NTR de tv-programma’s rond de Top 2000 niet meer presenteren. Of de stekker helemaal uit die programma’s wordt getrokken, is nog niet bekend. De NPO heeft een groot onderzoek naar het wangedrag achter de schermen van DWDD aangekondigd.