OM gaat niet in hoger beroep in zaak Glennis Grace

Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond zangeres Glennis Grace. Een woordvoerder heeft woensdag een bericht hierover van Shownieuws bevestigd. “Het OM kan zich vinden in de uitspraak van de rechtbank nu Glennis Grace is veroordeeld voor openlijke geweldpleging tegen personen, dat ze samen met anderen heeft gedaan”, meldt het OM in een korte verklaring.

Glenda Batta, de echte naam van Glennis Grace, werd veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur vanwege een incident in een Jumbo-supermarkt in Amsterdam half februari. Ze is schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging richting supermarktmedewerkers, maar ze werd vrijgesproken van mishandeling en bedreiging. De 16-jarige zoon van Batta is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

De zangeres liet eerder weten ook niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Zij zei wel dat zij in gesprek wil met de slachtoffers en mogelijk bereid is tot het bespreken van een schadevergoeding.