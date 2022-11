Sportminister Helder overweegt dragen OneLove-band in Qatar

Sportminister Conny Helder overweegt een OneLove-band te dragen tijdens de derde groepswedstrijd van het Nederlands elftal in Qatar. “Het idee achter de One Love-campagne, namelijk verbinding en inclusie, ondersteun ik van harte. Wat ik ga aantrekken moet ik nog bezien”, laat ze via haar woordvoerder weten.

Helder gaat als sportminister naar Qatar om het Nederlands elftal aan te moedigen, maar gaat daarnaast – namens het kabinet – in gesprek over de mensenrechten en de arbeidsomstandigheden.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, droeg woensdag de OneLoveband, tijdens de eerste wedstrijd van het Duitse elftal op het WK.

Helder vliegt volgende week maandagavond naar Qatar en komt woensdag terug. Ze is dan dinsdag bij de wedstrijd van Oranje tegen Qatar.