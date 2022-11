Taakstraf voor bedreiging van journalisten

Een 41-jarige man uit Almere heeft woensdag 90 uur taakstraf gekregen voor het bedreigen van journalisten. In een videobericht verspreid via social media sprak hij over een zwarte lijst van journalisten, waarna de NOS en het ANP aangifte deden.

De 41-jarige Ronald L. nam zijn video op kort na de demonstratie in januari 2021 op het Museumplein in Amsterdam tegen coronamaatregelen. “Er gaat nu momenteel een zwarte lijst rond van journalisten. Dus als jij dit als journalist hoort, dan zou ik vluchten uit Nederland”, zei hij onder meer in een videobericht. Op zijn telefoon is een lijst gevonden met daarop namen en enkele adressen van politici, journalisten en een motoragent.

Volgens L. ging het om een dreiging met juridische stappen maar dat gelooft de rechtbank in Lelystad niet. Het ging om “een waarschuwing voor journalisten om het land te verlaten of ontslag te nemen omdat hen anders wat wordt aangedaan. In normaal spraakgebruik wordt hier fysiek geweld bedoeld”, zei de rechter die het vonnis voorlas.

Ook zijn uitlatingen over de politie, die bewust geweld zou uitlokken bij demonstranten, zijn strafbaar. “Dit zijn loze beschuldigingen die geen bijdrage leveren aan het publieke debat. Dat wilde hij ook niet: hij wilde medestrijders werven”, aldus de rechtbank.

De rechters legden een lagere straf op dan de door het Openbaar Ministerie geëiste 12 weken cel waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank houdt hiermee rekening met de persoonlijke omstandigheden van L. Ook vond de rechtbank een celstraf niet passend.