Vijf gewonden bij frontale aanrijding in Achterhoek

Bij een frontale aanrijding op de Caspersstraat in het Achterhoekse dorp De Heurne, in de buurt van Aalten, zijn dinsdagavond vijf mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie. Over hun toestand was woensdag nog niks bekend.

Een 22-jarige man uit Winterswijk heeft vermoedelijk te hard gereden, denkt de politie. In een bocht van de weg raakte hij daardoor de macht over het stuur kwijt. Hij kwam op de andere weghelft terecht en botste frontaal op een tegenligger. Vervolgens schoof de auto van de Winterswijker in een greppel naast de weg.

De bestuurders van beide auto’s raakten door de aanrijding bekneld. De brandweer moest hen uit hun auto’s bevrijden. Beide chauffeurs hadden passagiers bij zich. In totaal waren zeven mensen bij de aanrijding betrokken, maar twee van hen hoefden niet naar het ziekenhuis. De Caspersstraat was vanwege het ongeluk urenlang afgesloten. De politie doet woensdag ook nog onderzoek op de plaats van het ongeluk.