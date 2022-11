Deze maand 1,5 miljard uitgekeerd aan energiecompensatie

Energiebedrijven hebben deze maand voor 8,1 miljoen huishoudens en kleine bedrijven de tegemoetkoming van 190 euro aangevraagd die het kabinet beschikbaar heeft gesteld ter compensatie voor de gestegen energierekening. In totaal is ruim 1,5 miljard euro aan voorschotten uitbetaald, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ook in december krijgen deze zogeheten kleinverbruikers een tegemoetkoming van 190 euro. De regeling is bedoeld als overbrugging totdat maximumprijzen kunnen worden ingevoerd voor gas en elektriciteit tot een bepaald verbruik. Het kabinet verwacht nog altijd dat dit veelbesproken prijsplafond in januari van kracht wordt.

Energiebedrijven zijn verplicht het geld dat zij via de RVO ontvangen binnen dertig dagen volledig door te sluizen naar hun klanten. Zij kunnen dat doen door het bedrag rechtstreeks over te maken, of door het te verrekenen met het verschuldigde termijnbedrag of met de eindafrekening.