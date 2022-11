Het tekort aan elektriciens zal de komende jaren blijven toenemen

Het tekort aan elektriciens zal de komende jaren alleen maar groter worden. Werkgevers in de techniek, de zorg en het onderwijs zullen moeite hebben om genoeg personeel te vinden, voorspelt het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht. Elektriciens zijn schaars, waardoor ook hun salaris snel stijgt. Als gevolg daarvan staan bedrijven en organisaties onder druk om gekwalificeerde elektriciens aan te werven om de gaten in de arbeidsmarkt op te vullen.

Wat wordt er gedaan om elektriciens aan te trekken?

Om meer elektriciens voor het beroep aan te trekken, zijn enkele initiatieven gelanceerd. Zo kunnen onderwijsprogramma’s die studenten voorzien van relevante opleidingen en certificeringen het probleem van tekorten in het aanbod helpen verlichten. Daarnaast moeten werkgevers aantrekkelijke salarissen en voordelen bieden voor degenen die kiezen voor een carrière in de elektrotechniek. Dit kan potentiële kandidaten aanmoedigen om dit vakgebied te betreden en het huidige tekort aan gekwalificeerde elektriciens helpen verminderen.

Toch is het waarschijnlijk dat er in de nabije toekomst een groot tekort aan elektriciens zal blijven bestaan. Daarom moeten bedrijven en organisaties voorbereid zijn op deze uitdaging door te investeren in wervingsstrategieën die gericht zijn op het aantrekken van bekwame professionals die kunnen de gaten in de arbeidsmarkt helpen opvullen. Dit is een dringende zaak, want het tekort aan elektriciens heeft directe gevolgen voor bedrijven en andere organisaties die voor hun activiteiten op hen rekenen. Daarom is het cruciaal om te investeren in wervingsstrategieën en -initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat er voldoende gekwalificeerde vakmensen worden gevonden voor deze belangrijke functies als elektricien.

Voorbeelden van een wervingsstrategie

Leercontracten zijn een uitstekende manier voor werkgevers om nieuw talent aan te trekken en ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerde elektriciens beschikbaar zijn voor hun activiteiten. Bovendien kunnen leerlingen onschatbare ervaring opdoen op de werkplek terwijl ze de relevante kwalificaties verwerven die ze nodig hebben om gecertificeerde elektriciens te worden.

Daarnaast moeten werkgevers overwegen concurrerende salarissen en voordelen aan te bieden om de beste elektriciens aan te trekken. Dit kan ertoe bijdragen dat zij hun posities kunnen invullen met gekwalificeerde professionals die over de nodige kwalificaties en vaardigheden beschikken. Ook zouden werkgevers flexibele werkregelingen kunnen aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsauto, extra vakantiedagen, of vergoeding van collegegeld voor het volgen van bijscholingscursussen op het gebied van elektrotechniek.