Lokale partij IBV grootste in Voorne aan Zee, opkomst 38 procent

Het lokale Inwoners Belang Voorne (IBV) wordt de grootste partij van de fusiegemeente Voorne aan Zee. Woensdag waren er verkiezingen in de Zuid-Hollandse gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne die vanaf 1 januari de nieuwe gemeente gaan vormen.

Ruim 38 procent van de inwoners bracht woensdag een stem uit. De gemeente laat weten dat van tevoren rekening was gehouden met een laag opkomstpercentage omdat het om een herindelingsverkiezing gaat.

Van de kiezers stemde 28,66 procent op IBV, blijkt uit de voorlopige uitslag. De partij is ontstaan uit vier lokale partijen uit de drie verschillende gemeenten en kan rekenen op 11 van de 35 zetels in de gemeenteraad. De VVD eindigde met 16,22 procent van de stemmen op de tweede plaats. GroenLinks/PvdA eindigde als derde (10,8 procent).

Naar verwachting komen alle 10 deelnemende partijen in de gemeenteraad. Dat zijn verder CDA, D66, Forum voor Democratie, Partij Voorne aan Zee, Belang van Nederland (BVNL), ONS Brielle en Vrij Voorne.

Tijdens de uitslagenavond zijn alle voorlopige uitslagen op partijniveau gepresenteerd. De definitieve uitslag volgt vrijdag om 10.00 uur tijdens een openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau. Wie de burgemeester wordt van Voorne aan Zee is nog niet bekend.

Wegens de herindelingsverkiezing gingen de drie gemeenten in maart dit jaar niet naar de stembus tijdens de landelijke gemeenteraadsverkiezingen. Toen werd er gestemd in 334 gemeenten. De landelijke opkomst was 51 procent.