Ontevreden jeugdbeschermers demonstreren in Den Haag

Tientallen jeugdbeschermers verzamelden zich donderdagochtend vroeg voor het Centraal Station in Den Haag, om vervolgens in een demonstratieve optocht naar de Tweede Kamer te lopen. Daar wordt tot vroeg in de middag over jeugdbescherming gedebatteerd en die bijeenkomst willen ze allemaal bijwonen of in een alternatieve ruimte volgen. “Het is nog vroeg, maar we zijn strijdbaar”, liet een actievoerder weten.

Met de actie willen de deelnemers hun eis kracht bijzetten om het aantal jeugdbeschermers te verdubbelen van 5000 naar 10.000, aldus een woordvoerder van de FNV. Niet dat de bond verwacht dat die mensen er ogenblikkelijk kunnen komen, maar ze wil wel een crisisplan in die richting. Volgens de woordvoerder worden er nu zestien tot achttien probleemgezinnen aan één beschermer toevertrouwd, terwijl ze er eigenlijk maximaal acht fatsoenlijk kunnen behappen. De jeugdbeschermers voeren inmiddels zeven weken actie voor oplossingen voor de problemen in hun sector. Na het debat zullen de demonstranten beoordelen of ze nog meer en heviger acties nodig vinden.

De jeugdbeschermers hullen zich voor de demonstratie in het zwart om de treurige situatie op hun werkterrein te benadrukken. Een van de deelnemers zei dat de jeugdbeschermers deel uitmaken van “een trouwe sector” en het heel belangrijk vinden om er voor de kinderen te zijn. “Maar de nood is nu zo hoog, we moeten ons wel laten horen.”