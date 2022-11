Twaalf jaar cel en tbs voor doodslag partner en wegmaken lichaam

De 53-jarige Jan Willem H. uit Assen is voor doodslag op zijn partner, het verstoppen, vervoeren en wegmaken van haar lichaam en diefstal van haar spaargeld veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste zeventien jaar cel tegen de man.

H. wurgde zijn vrouw in maart 2020 en verstopte het stoffelijk overschot twee jaar lang in een dichtgelijmde dakkoffer. Hij dumpte de koffer begin februari in het Oranjekanaal bij Orvelte. De lugubere vondst werd door buurtbewoners gedaan.

De rechter vindt het mensonterend hoe met het lichaam van de vrouw is omgegaan. Hij nam het H. kwalijk dat hij zijn kinderen hun moeder ontnam en iedereen twee jaar lang in het ongewisse liet over dood van de vrouw. H. is drie keer eerder veroordeeld voor huislijk geweld. Deskundigen beoordelen hem als een man met een narcistische persoonlijkheid die schuld buiten zichzelf legt.

Door de weigerachtige houding van H. ontbreekt volgens het OM de grond voor een tbs-maatregel. De rechtbank ziet voldoende aanwijzingen dat H. kampt met een ziekelijke stoornis en een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. De feiten kunnen hem in verminderde mate worden aangerekend.