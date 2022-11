Van der Burg belooft hardere aanpak overlastplegende asielzoekers

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) gaat harder optreden tegen asielzoekers die overlast plegen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil dat doen met nieuwe afspraken, strenger toezicht en effectiever uitzetbeleid.

Volgens Van der Burg is het “absoluut onaanvaardbaar” als asielzoekers overlast geven of misdaden plegen. ” Zij moeten sneller en harder worden aangepakt. Dat gebeurt door crimineel gedrag te bestraffen, overlastgevende asielzoekers sober op te vangen, snel op hun aanvraag te beslissen en als duidelijk is dat ze niet in Nederland mogen blijven, werken aan terugkeer.”

Asielzoekers kunnen straks makkelijker op de zogenoemde Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL) voor overlastgevers worden geplaatst. Nu komen daar alleen nog mensen terecht die zich ernstig hebben misdragen in een asielzoekerscentrum, straks kan dat ook als dat buiten een azc gebeurt. Op zo’n locatie worden volgens Van der Burg ook kamercontroles gedaan om te kijken of er gestolen spullen, wapens of zelfs “illegale slapers” liggen.

Van der Burg is ook in gesprek over het inrichten van sobere opvanglocaties voor asielzoekers die weinig kans hebben om in Nederland te mogen blijven. Veel van de grootste overlastgevers komen uit deze relatief kleine groep. Een van de mogelijke locaties is een oudere gevangenis in Almere.

Een groot deel van de maatregelen waar Van der Burg over schrijft was al eerder aangekondigd en draait om betere coördinatie tussen allerlei betrokken partijen, waaronder gemeenten. Zo werd in september een speciale Nationaal Coördinator Aanpak Overlast aangesteld die samen met bijvoorbeeld de opvangorganisaties en politie en justitie de aanpak moet verbeteren.

Daarnaast wordt geëxperimenteerd met een mobiel straatteam dat volgens Van der Burg met “street credibility” (gevoel voor de op straat levende taal en cultuur) toezicht houdt. Van der Burg spreekt ook van ketenmariniers, een projectteam van adviseurs, een analyse-instrument, procesoptimalisatie bij de asielaanvraag, een werkgroep van het Openbaar Ministerie en een “integraal plan” voor het openbaar vervoer. Betere begeleiding is volgens hem eveneens van belang.

Hoe hij sneller mensen gaat uitzetten die niet mogen blijven, is nog niet duidelijk. De aanpak kost 45 miljoen euro.