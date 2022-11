Verdachte in Nederland opgepakt voor aanslag bij woning Antwerpen

Bij een woning in het Antwerpse district Wilrijk is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een aanslag geweest, meldt het Antwerpse parket. Niemand raakte gewond. Er is inmiddels iemand aangehouden in Nederland. Het parket onderzoekt of de verdachte inderdaad bij de aanslag betrokken was.

De woning in de Klaproosstraat in Wilrijk was vorige week ook al het doelwit van een aanslag, toen met een soort vuurwerk. Deze keer werd het pand beschoten.

In Antwerpen is al geruime tijd een drugsoorlog gaande waar ook Nederlanders bij betrokken zouden zijn. Eind vorige maand werd in Antwerpen in een tegengehouden voertuig met Nederlands kenteken een granaat en handvuurwapen aangetroffen. Twee mensen werden gearresteerd.