Vet bevriezen wordt steeds populairder, wat kun je verwachten?

Vet bevriezen, ook wel cryolipolyse genoemd, wordt steeds populairder. Vetcellen bevriezen en vervolgens afbreken is een veilige en pijnloze manier om plaatselijk overtollig vet te verwijderen. Er zijn in Nederland en België veel klinieken en schoonheidssalons die beloven pijnloos vetcellen te bevriezen.

Maar wat is vet bevriezen precies en hoe werkt het? Recent onderzoek laat zien dat cryolipolyse werkt door vetcellen af te koelen tot een temperatuur die ze doet afbreken, zonder schade te veroorzaken aan de omliggende weefsels. Vetcellen zijn bijzonder gevoelig voor kou en sterven af wanneer ze worden blootgesteld aan temperaturen onder 9 graden Celsius. Het behandelde gebied krimpt in de daaropvolgende weken geleidelijk doordat de afgebroken vetcellen via natuurlijke processen uit het lichaam worden verwijderd.

Wat je kunt verwachten van de behandeling

Het proces van cryolipolyse begint met het aanbrengen van een koelapparaat op de huid. Het apparaat koelt de huid en het onderliggende weefsel gedurende een bepaalde tijd. Dit veroorzaakt schade aan de vetcellen die na verloop van tijd door het lichaam worden afgebroken. De beschadigde cellen worden vervolgens via natuurlijke processen geëlimineerd.

De resultaten van cryolipolyse variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals leeftijd, gewicht en dieet. De meeste mensen zien echter een vermindering van plaatselijk vet na de behandeling.

In het algemeen kunt u een vermindering van 20-30% van het vetweefsel verwachten na één behandelsessie. Extra sessies kunnen nodig zijn voor significante resultaten. Het is belangrijk te onthouden dat vet bevriezing geen oplossing is voor gewichtsverlies en dat het uw algemene lichaamsvorm niet kan veranderen. Het kan u echter wel helpen om hardnekkig plaatselijk vet te verwijderen in gebieden zoals de buik, armen, dijen en billen. Als u vet bevriezing overweegt om plaatselijk vet te verwijderen, is het essentieel om een overleg met een gekwalificeerde professional om er zeker van te zijn dat de procedure voor u geschikt is. Dit zal ertoe bijdragen dat u de best mogelijke resultaten behaalt met vet bevriezing. RB Clinics is een gecertificeerde en professionele kliniek waar u terecht kunt voor een vet bevriezing behandeling.

Belangrijk om te weten

Het is belangrijk om te weten dat vet bevriezing geen permanente oplossing voor gewichtsverlies is, aangezien de vetcellen kunnen terugkeren als u geen gezonde levensstijl aanhoudt. Beweging en dieet zijn belangrijke componenten voor langdurige resultaten met Cryolipolyse. Het is daarom belangrijk dat u altijd een intake gesprek houdt met een professional om je verwachtingen en doelstellingen vast te kunnen stellen en ervoor te zorgen dat er geen teleurstellingen ontstaan.