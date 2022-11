In het centrum van Lelystad heeft in de nacht van woensdag op donderdag een brand gewoed bij een boodschappenbezorgbedrijf. Daardoor moesten in totaal 32 appartementen worden ontruimd.

De brand bij het bedrijf aan de Neringweg brak na middernacht uit. Het ging om een aantal fietsaccu’s in een laadkast, aldus de brandweer. De circa vijftig bewoners van de appartementen werden opgevangen in een nabijgelegen pool- en dartscentrum. Ze mochten rond 02.45 uur weer naar huis.