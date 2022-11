90 procent ziekenhuizen dreigt volgend jaar verlies te draaien

Het overgrote deel van de ziekenhuizen dreigt volgend jaar verlies te draaien als gevolg van de gestegen kosten van onder meer personeel en energie. Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) geldt dit voor 90 procent van de ziekenhuizen.

De NVZ baseert zich op onderzoek uitgevoerd door Finance Ideas onder 56 ziekenhuizen. Dat zijn niet alle ziekenhuisorganisaties van Nederland, maar de selectie krijgt volgens een woordvoerder van de NVZ wel zo’n 90 procent van het zorgverzekeringsbudget voor ziekenhuizen.

NVZ-voorzitter Ad Melkert spreekt van “een verontrustende conclusie. Ziekenhuizen hebben juist nu alle middelen nodig hebben om te investeren in de beste zorg voor de patiënt, goede arbeidsvoorwaarden voor de zorgprofessionals en de uitvoering van het onlangs gesloten Integraal Zorgakkoord.”

Zo zijn de ziekenhuizen nog steeds bezig met extra operaties, die waren uitgesteld tijdens de coronacrisis. Daar bovenop komen investeringen in bijvoorbeeld technologie om zorg op afstand mogelijk te maken, zoals afgesproken in het Integraal Zorgakkoord. “Dus dan wordt het kiezen voor ziekenhuizen tussen patiëntenzorg, investeren in het zorgakkoord of het betalen van energiekosten”, zo vat een woordvoerder van de NVZ het samen.

De ziekenhuizen willen dat zorgverzekeraars in de contractering van de zorg voor volgend jaar al hun reserves besteden, om zo ziekenhuizen bij te staan. Maar zelfs als verzekeraars dat doen komen ziekenhuizen nog geld tekort, aldus de NVZ. Daarom vraagt de vereniging ook het ministerie van Volksgezondheid om te helpen, door de energiekosten direct te compenseren. “Al het geld dat naar energiekosten gaat, kunnen ziekenhuizen niet besteden aan patiëntenzorg of ontwikkeling”, aldus de woordvoerder.

Het ministerie verwees eerder deze week in een Kamerbrief naar de zorgverzekeraars voor het compenseren van de gestegen kosten voor zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen. “Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn derhalve aan zet om in de individuele contractering – waar nodig – compensatie af te spreken voor oplopende (energie)prijzen”, aldus het ministerie. Het kabinet gaat ziekenhuizen niet direct compenseren voor de stijgende kosten.

Zorgverzekeraars Nederland laat weten dat de verzekeraars “met het oog op de belangen van individuele patiënten en hun zorgplicht, binnen de mogelijkheden, het nodige in overleg met individuele zorgaanbieders doen om hen te behoeden voor financieel onhoudbare situaties”. De verzekeraars wijzen er wel op “dat er grote verschillen zijn per zorgaanbieder als het gaat om de impact van de kostenstijgingen door de energiecrisis”.