Acht leden kabinet maken volgende maand excuses slavernijverleden

Acht leden van het kabinet maken op 19 december excuses voor het slavernijverleden. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) zal dat doen in Suriname, melden ingewijden na berichtgeving van de NOS.

Begin deze maand kwam al naar buiten dat het kabinet spijt gaat betuigen. Dat zal een reactie zijn op het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Dat heeft gepleit voor officiële excuses van de Nederlandse staat.

Bewindslieden van het kabinet reizen naast Suriname ook naar Caribisch Nederland om daar excuses te maken. Premier Mark Rutte zal dat in Nederland doen. In 1863 werd de slavenhandel officieel afgeschaft in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Verder biedt volgens de NOS staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) excuses aan op Aruba, minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) op Bonaire, staatssecretaris Alexandra Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) op Curaçao, staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) op Sint-Eustatius, staatssecretaris Maarten Ooijen (Welzijn) op Saba en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zal spijt betuigen op Sint-Maarten.