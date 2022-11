Deltacommissaris: we moeten landgebruik aanpassen aan water

Het is belangrijk dat Nederland bij het gebruik van land rekening houdt met het water. “We moeten water beter vasthouden, het natuurlijk systeem van beken herstellen en het landgebruik daarop afstemmen”, zegt Deltacommissaris Peter Glas in een reactie op de landbouwplannen die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd.

Het kabinet wil onder meer dat zoet water wordt opgeslagen in het IJsselmeer en het Markermeer. Zij worden een regenton voor droge tijden. Om diezelfde reden moet het grondwaterpeil omhoog. Ook wil het kabinet dat er niet meer wordt gebouwd op plekken waar misschien water moet worden opgeslagen “zoals in de diepste delen van diepe polders en in de uiterwaarden van rivieren”. Volgens deltacommissaris Glas hebben we zulke plekken “hard nodig bij extreme wateroverlast en dat moeten we niet onmogelijk maken door bebouwing.”