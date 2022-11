Familie start inzameling voor dochters dood gevonden Silvana

Familie van de dood gevonden Silvana Heber is een inzamelingsactie begonnen voor haar twee dochters. De schoonzus van Silvana zamelt namens haar familie geld in, maakte ze vrijdag bekend.

Doel is een bedrag van 10.000 euro op te halen. Vrijdag rond het middaguur was zo’n 2000 euro binnen. Met het geld kunnen de dochters “een klein beetje ondersteuning krijgen die ze zelf mogen kiezen, zoals een gedenkhoekje of een ander bijzonder aandenken voor hun moeder. En het geld dat overblijft is voor later voor hun studie of andere essentiële zaken.”

De politie vond het lichaam van Silvana dinsdag om 23.00 uur in een bosje bij Half Mijl niet ver van Veldhoven. De recherche begon vorige week zaterdag met een groot onderzoek naar de vermissing van Silvana, nadat familieleden alarm hadden geslagen. Dit omdat ze niet kwam opdagen voor een afspraak. De politie hield er toen al rekening mee dat ze slachtoffer was geworden van een misdrijf. Voor haar leven werd gevreesd. Samen met de politie doorzochten medewerkers van het Veteranen Search Team de bossen en buitengebieden van haar woonplaats Hoogeloon. Dinsdagavond laat maakte de politie bekend haar lichaam gevonden te hebben.

De 41-jarige ex-vriend van Silvana zit sinds zaterdag vast. Hij wordt verdacht van moord op de vrouw. Komende woensdag wordt de man voorgeleid aan de raadkamer van de rechtbank in Den Bosch, die over het verlengen van zijn voorarrest beslist.

De familie laat weten “diepbedroefd” en in diepe rouw te zijn door het bericht van de dood van de 36-jarige Silvana. “De familie is ontzettend dankbaar voor de lieve berichten van vrienden, kennissen en andere betrokkenen uit heel Nederland. We hopen dat jullie willen helpen deze meisjes een steuntje in de rug te geven in de deze moeilijke tijd. Alle kleine beetjes helpen. Hartelijk dank hiervoor.”

De gemeente Bladel heeft een condoleanceregister geopend, dat mensen kunnen tekenen. Het register ligt in Gemeenschapshuis D’n Anloôp in Hoogeloon. Een week lang kunnen mensen er hun blijk van medeleven geven.