Kabinet hoopt met akkoord en miljoenen op groene landbouw in 2040

Het landbouwakkoord dat het kabinet wil sluiten met boeren, natuurorganisaties, medeoverheden en andere partijen in de keten, moet leiden tot afspraken waarmee boeren tot 2040 een omslag kunnen maken naar een groenere sector. Er komt alvast geld vrij voor boeren die op korte termijn de omslag naar natuurinclusieve en groenere landbouw willen maken: 226,6 miljoen euro, waarvan een flink deel (64 miljoen) naar “onafhankelijk advies aan individuele ondernemers” gaat.

De betrokkenen krijgen tot 2040 om “met rust en vertrouwen” naar de doelen toe te werken zoals die zijn gesteld voor natuur, klimaat en water. Landbouwminister Piet Adema wil het akkoord sluiten in het eerste kwartaal van 2023, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet volgt met het landbouwakkoord de aanbevelingen van VVD-prominent Johan Remkes, die vorige maand advies uitbracht. Met het akkoord hoopt het kabinet boeren meer perspectief te geven, en in gesprek te blijven met boeren, die de afgelopen maanden met hun protesten regelmatig het land ontregelden.

De voorganger van Adema, Henk Staghouwer, kondigde in juni van dit jaar overigens al aan dat ‘ketenpartijen’, zoals voedselverwerkers en supermarkten, een half jaar de tijd krijgen om afspraken te maken over de voedselprijs. Anders zou wetgeving dreigen, zei het kabinet toen. Adema zegt nu ook met de keten afspraken te maken in het akkoord. Wettelijke maatregelen blijven wel nog boven de markt hangen, waarschuwt de minister.