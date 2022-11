Kamer overwegend positief over stikstofplannen kabinet

De maatregelen die het kabinet vrijdag presenteerde om de stikstofuitstoot te verminderen, vallen overwegend goed in de Tweede Kamer. Zo zijn GroenLinks, CDA en D66 blij dat het kabinet duidelijkheid heeft kunnen scheppen over de aanpak van de stikstofcrisis.

“Vandaag zet het kabinet een belangrijke eerste stap in het bieden van perspectief en duidelijkheid”, zegt Derk Boswijk van coalitiepartij CDA. “Het besef dat wij boeren en tuinders vandaag en in de toekomst nodig hebben, staat nu duidelijk op het netvlies van het kabinet.” De christendemocraat waakt voor tegenstellingen in het politiek gevoelige stikstofdossier. “Het is een omvangrijk pakket aan maatregelen wat nadere bestudering vraagt. Het is van groot belang om te komen tot een landbouwakkoord waarbij het CDA een appel doet op alle betrokken partijen om hieraan een bijdrage te leveren.”

Het kabinet kondigde vrijdag aan afspraken te willen maken in een landbouwakkoord. Er komt een eenmalig aanbod aan veehouderijen die in de buurt van gevoelige natuurgebieden stikstof uitstoten en willen stoppen. Dat laatste is nodig om stikstof te verminderen, om de natuur te beschermen, maar ook om andere bedrijven aan vergunningen te helpen.

“Het kabinet luistert eindelijk naar de natuur, zegt Laura Bromet van GroenLinks. “Ingrijpende maar noodzakelijke maatregelen. De stikstofuitstoot moet omlaag om de natuur te herstellen en om woningen te kunnen bouwen. Goed te zien dat het kabinet mijn eerdere plannen voor eerste kooprecht van stoppende boeren en verhoging van het waterpeil in veengebieden, om CO2-uitstoot te besparen, heeft overgenomen.” Wel mist Bromet in de plannen van de regering nog het toekomstperspectief voor de boeren en de landbouw. De GroenLinkser vraagt zich af hoe “de boeren van de toekomst een goede boterham verdienen” en kunnen bijdragen aan een “florerende natuur”.

“Het kabinet komt vandaag eindelijk met een stevig pakket om de stikstofcrisis op te lossen”, zegt D66’er Tjeerd de Groot. Hij spreekt van een “goudgerande regeling” voor zogenoemde piekbelasters die willen stoppen met boeren. “Als het binnen een jaar niet lukt wordt stoppen verplicht.” Dat niet alleen vervuilende boeren, maar ook piekbelasters in de industrie hun stikstofuitstoot moeten verminderen, is goed nieuws, vindt De Groot.