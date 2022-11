NPO verbreedt onderzoek misstanden DWDD naar hele publieke omroep

Het onderzoek naar de werkcultuur achter de schermen bij De Wereld Draait Door (DWDD) wordt verbreed naar de gehele publieke omroep. Dat heeft de NPO vrijdagavond bekendgemaakt. De publieke omroep heeft dat verzocht, omdat meldpunt Mores, een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag binnen de podium-, film- en televisiesector, sinds de berichtgeving rondom DWDD meerdere meldingen heeft ontvangen over vergelijkbare gevallen binnen de gehele publieke omroep.

Maandag kondigde de NPO aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de werkcultuur bij DWDD. Vorige week vrijdag kwam presentator Matthijs van Nieuwkerk in opspraak door een artikel in de Volkskrant waarin tientallen oud-medewerkers spraken over de werkomstandigheden bij het programma. Deze vrijdag gingen NPO-baas Frederieke Leeflang, staatssecretaris Gunay Uslu en regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariƫtte Hamer met elkaar om de tafel.

Wie het onderzoek leidt, maakt de NPO niet bekend. Volgens de omroep wordt een “onafhankelijke commissie” samengesteld, bestaande uit vier of vijf leden. Daarnaast staan twee onafhankelijk adviseurs de commissie bij. Meldpunt Mores treedt op als adviseur voor de commissie. De NPO verzoekt vanwege de andere meldingen het onderzoek breder in te stellen dan alleen naar DWDD en omroep BNNVARA.

Het eerste deel van het onderzoek spitst zich toe op “de systematische oorzaken” van grensoverschrijdend gedrag, zoals “de competitieve omgeving, gedrag en instelling en het effect van tijdelijke contracten en het werken met freelancers”. Dit deel van het onderzoek moet volgens de NPO leiden tot concrete aanbevelingen voor de toekomst. Het tweede deel van het onderzoek focust op het grensoverschrijdende gedrag zelf. “In welke vorm was er sprake van, welke signalen waren er en wat is ermee gedaan?”

Het onderzoek volgt op het artikel in de Volkskrant waarin meer dan vijftig oud-medewerkers van DWDD vertelden dat Van Nieuwkerk de redacteuren met regelmaat kleineerde. Van Nieuwkerk heeft inmiddels de samenwerking met BNNVARA verbroken. De programma’s die hij voor de NTR maakte rond de Top 2000 gaan niet door met Van Nieuwkerk.