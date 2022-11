Tweede Kamer unaniem: verlaag proeven met apen naar minimum

De Tweede Kamer heeft het kabinet unaniem verzocht om het aantal dierproeven met apen tot het absolute minimum te beperken. Alle twintig partijen in het parlement ondertekenen een motie van Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren, waarin op wordt geroepen te onderzoeken hoe het aantal proeven verder omlaag kan worden gebracht. In 2016 werd een vergelijkbare motie ook al unaniem aangenomen in de Kamer.

De motie richt zich vooral tegen het apentestcentrum BPRC in Rijswijk, dat het grootste van Europa is. Het centrum wil het aantal proeven met apen omlaag brengen naar 150 in 2025 en heeft het kabinet in 2019 ook een plan aangeboden hoe dit moet gebeuren. Minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap) steunt de motie tijdens het debat over de onderwijsbegroting en heeft er vertrouwen in dat dit doel wordt gehaald. Hij wil BPRC hier ook aan houden.

Wassenberg heeft hier geen vertrouwen in omdat hij in de afgelopen tien jaar geen duidelijk dalende trend ziet in het aantal proeven. In 2020 vonden er 212 proeven plaats, tientallen meer dan een jaar eerder. Dat komt omdat toen veel proeven zijn gedaan om onderzoek te doen naar het coronavirus.

De verlaging van het aantal proeven met apen moet volgens de motie geen gevolgen hebben voor “strikt noodzakelijk” onderzoek naar “levensbedreigende ziekten”.