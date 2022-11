Tweede man aangehouden voor dodelijke schietpartij Zuidland

De politie heeft vrijdag een tweede man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij zondagavond in Zuidland. Het gaat om een 45-jarige man die in een woning in Zuidland is opgepakt. Het dodelijke slachtoffer van de schietpartij is een 41-jarige man uit de Zuid-Hollandse plaats.

Zondagavond werd er geschoten op de Zoetemanring, waardoor het slachtoffer ter plekke overleed. Na de knallen zagen getuigen een grijze auto met hoge snelheid wegrijden. Niet veel later crashte de auto op de A15.

De chauffeur van de auto, een 35-jarige man uit Weert, is aangehouden. In zijn auto werd een vuurwapen gevonden. De politie onderzoekt nog of de man en het wapen betrokken zijn bij de schietpartij. De politie is op zoek naar getuigen of camerabeelden van het schietincident.