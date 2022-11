Van der Burg ziet roep om meer buitengrensbewaking EU groeien

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) bespeurt meer en meer bijval in andere EU-landen voor extra bewaking van de Europese buitengrenzen om de instroom van asielzoekers te beperken. Hij zei dat voorafgaand aan spoedoverleg in Brussel met zijn EU-collega’s.

De bewindslieden zijn bijeen naar aanleiding van de recent weer toegenomen aantallen migranten en vluchtelingen die naar de EU komen. Ze bespreken een actieplan van de Europese Commissie, maar daar wordt naar verwachting geen besluit over genomen.

Naast Nederland dringen ook Belgiƫ, Oostenrijk en Duitsland volgens Van der Burg aan op versterking van en meer capaciteiten voor de grensbewaking aan de randen van de EU, zoals landen aan de Middellandse Zee of in de Balkan. Daarnaast moet er beter worden samengewerkt met de landen in Noord-Afrika en Aziƫ, vindt hij. Enerzijds om te voorkomen dat mensen uit die landen hun koffers pakken, anderzijds om hun terugkeer bij afwijzing van een asielverzoek sneller en beter te regelen.

Ook wil Eurocommissaris Ylva Johansson het over richtlijnen hebben voor particuliere schepen, zoals van hulporganisaties, die migranten uit zee oppikken maar soms wekenlang niet in een Europese haven terechtkunnen om de mensen aan land te brengen. “Daar moeten we ook naar kijken”, aldus Van der Burg, die erop wijst dat dit ook op het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland speelt.