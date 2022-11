Baudet op FvD-congres: laat zien wat een leuke club wij zijn

Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie (FvD), heeft op zijn partijcongres gezegd dat zijn partij staat voor tolerantie, inclusie en openheid van geest. “Onze tegenstanders, dat zijn de intoleranten”, aldus Baudet, die zei dat hij graag zou zien dat Nederland weer ziet “wat een leuke club wij zijn”.

Baudet verwees op zijn congres onder meer naar een groep betogers die zaterdag in de buurt van de congreslocatie protesteerde tegen FvD. Ook haalde hij uit naar politieke partijen die ervoor gepleit hebben dat het makkelijker moet worden om politieke partijen te verbieden als die zich buiten de rechtsstaat plaatsen.

“Zij mogen onbeperkt uithalen en wij worden continu geframed in een hoek waar ik vind dat wij totaal niet in passen”, zei Baudet tegen de volgens de partij ongeveer 2500 aanwezige FvD’ers en andere belangstellenden. Hij zei dat zijn partij oppositie voert op een manier die positief, grondig en “niet verbeten” is en met “constructieve voorstellen” komt, binnen de rechtsstaat.

Baudet zei ook nadrukkelijk dat zijn partij altijd geweldloos te werk gaat. Hij verweet journalisten dat ze zijn woorden (al dan niet bewust) verkeerd opvatten en weergeven omdat hij dingen vaak “overdrachtelijk” bedoelt.

Toch riep Baudet ook zijn partijgenoten expliciet op om geweldloos te zijn in hun protest en erkende hij dat hij en zijn partij soms te scherp uit de hoek zijn gekomen. “Ik had een paar dingen niet moeten zeggen”, aldus Baudet. Bijvoorbeeld zijn opmerking dat de wereld wordt geleid door “reptielen”.