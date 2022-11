Blokkade A12: 150 demonstranten Extinction Rebellion aangehouden

De politie heeft 150 demonstranten van klimaatactiegroep Extinction Rebellion aangehouden nadat zij zaterdag een deel van de A12 bij Den Haag hadden geblokkeerd.

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, had de blokkade verboden en aangeboden dat de demonstranten hun protest konden voortzetten op het Malieveld. “Een deel gaf hieraan geen gehoor”, aldus de politie, waarna deze demonstranten in bussen naar het politiebureau werden vervoerd en werden aangehouden.

De politie kon nog niet direct zeggen of de demonstranten die zijn aangehouden ook de nacht op het bureau moeten doorbrengen. “Alles wordt nu afgehandeld op het bureau”, aldus een woordvoerster. De politie heeft de demonstranten meerdere keren gevraagd om te vertrekken en ze een waarschuwing gegeven voordat ze werden aangehouden.

Het verwijderen van de demonstranten verliep rustig. Mensen werden opgetild en weggedragen naar bussen. Ook zette de politie flesjes cola in om de lijm op te lossen die sommige demonstranten op hun handen hadden gesmeerd om zich vast te lijmen aan elkaar of aan het wegdek. De cola loste de lijm razendsnel op. Sommige demonstranten reageerden hier op de livestream met verbazing op en leken dit niet te weten.

De A12 is sinds 14.50 uur weer open in beide richtingen van en naar Den Haag. De demonstranten hadden zich zaterdag vanaf het middaguur verzameld op de snelweg, precies tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in. Ook langs de kant van de snelweg hadden zich demonstranten verzameld. Met spandoeken en leuzen riepen ze het kabinet op te stoppen met subsidies voor de fossiele industrie.

Volgens een woordvoerder van Extinction Rebellion waren er in totaal rond de 250 demonstranten aanwezig. De demonstratie begon op het Malieveld, maar verplaatste zich naar de snelweg omdat dat volgens de groep de relevante plek was om actie te voeren. “De politie mag de demonstranten zes uur vasthouden voor een zogeheten C-vergrijp. Dat is geen misdrijf, maar een overtreding. Daar kiezen we de acties ook bewust op uit. We willen het dagelijks leven ontregelen, maar geweldloos en door middel van lichte overtredingen ons standpunt agenderen”, aldus de woordvoerder.