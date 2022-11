Buitenlandse Zaken: geen incidenten bij wedstrijd tegen Ecuador

De tweede wedstrijd van Oranje op het WK tegen Ecuador is voor de Nederlandse supporters in Qatar zonder incidenten verlopen. “Het vervoer en de toegang tot het stadion ging weer soepel”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de wedstrijd van vrijdag, die in een gelijkspel (1-1) eindigde.

De fanwalk naar het stadion verliep goed en tijdens de wedstrijd was de sfeer in het stadion gemoedelijk, aldus de woordvoerder. Ook tijdens de eerste wedstrijd van Oranje maandag tegen Senegal (2-0) waren er geen problemen.

Dinsdag is de laatste groepswedstrijd, tegen gastland Qatar. Als Oranje zich plaatst, is de achtste finale op 3 of 4 december.