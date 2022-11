Een huis in de Acacia in Krimpen aan den IJssel is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. De politie meldde op Twitter dat er door het schietincident geen gewonden zijn gevallen.

In juli dit jaar is er ook al twee keer een huis in de Acacia onder vuur genomen. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het bij alledrie de gevallen om hetzelfde pand.