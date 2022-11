Segers vindt ‘pestmaatregelen’ voor asiel onbespreekbaar

Als de VVD met de coalitie wil praten over maatregelen om asielprocedures “maar zo moeilijk mogelijk te maken”, wordt dat een “heel kort” gesprek. Dat heeft ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gezegd op het congres van zijn partij. Hij wees erop dat de meeste migranten die naar Nederland komen, arbeidsmigranten zijn.

“Wij gaan niet onderhandelen over pestmaatregelen voor asielzoekers”, zei Segers. De ChristenUnie-leider zegt dat voor hem alleen “humaan asielbeleid” bespreekbaar is. Hij doelde daarmee op het tegengaan van mensensmokkel en verbetering van de slechte leefomstandigheden in opvangkampen “aan de rand van ons continent”. De situatie is daar volgens hem “mensonterend en hemeltergend”.

Volgens Segers is het nu in eerste instantie aan premier Mark Rutte om op zoek te gaan naar oplossingen voor de asielproblemen. Dat moet volgens hem gebeuren in Brussel.

De toespraak van Segers komt precies een week nadat de VVD voor een congres samenkwam. Daar werd gesproken over het terugbrengen van de instroom van asielzoekers. Dat is voor de liberalen zeker belangrijk nu gemeenten verplicht een vastgesteld aantal asielzoekers moeten opvangen. VVD-voorman Mark Rutte vindt dat de instroom omlaag moet.