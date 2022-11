Surinaamse commissie: excuses slavernij in december onacceptabel

De manier waarop Nederland in Suriname op 19 december excuses voor het slavernijverleden wil maken, is in het verkeerde keelgat geschoten bij Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS). Dat schrijft de Surinaamse krant de Ware Tijd.

Zunder vindt dat Nederland nu veel te snel gaat met het proces van excuses voor het slavernijverleden. Hij heeft al vaker benadrukt dat de formulering van de spijtbetuiging heel gevoelig ligt. Het is daarom van belang dat alle betrokkenen, onder wie de inheemsen en nazaten van tot slaaf gemaakten in Suriname, hierover meepraten. Als dat niet gebeurt, bestaat volgens Zunder het risico dat de betrokkenen de excuses niet aanvaarden, aldus de Ware Tijd.

Als het aan Zunder en zijn commissie ligt, zal het aanbieden van de excuses niet voor 1 juli volgend jaar plaatsvinden. Deze boodschap heeft de commissie al overgebracht aan de Nederlandse ambassadeur in Suriname. Vrijdag maakte het kabinet bekend dat Nederland als voormalige kolonisator op 19 december excuses wil aanbieden in Suriname en op Bonaire, CuraƧao, Sint-Eustatius, Saba en Sint-Maarten.