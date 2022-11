Volt-leider Dassen sprak met andere fractieleiders over FVD

Een aantal fractieleiders uit de Tweede Kamer is dinsdag op uitnodiging van Volt-leider Laurens Dassen bijeengekomen om te praten over “ondermijning van de democratie in brede zin”. Directe aanleiding is “wat afgelopen weken gebeurd is rond” Forum voor Democratie, laat de partij weten na berichtgeving van De Telegraaf.

Bij het overleg waren fractievoorzitters aanwezig van zowel oppositie- als coalitiepartijen, maar wie er precies aanwezig waren, wil Volt niet zeggen. Niet alle partijen waren uitgenodigd en niet iedereen is op de uitnodiging ingegaan, melden Haagse bronnen met kennis van het overleg. “Wat hen bindt is bezorgdheid”, zegt Volt.

De partijen hebben aanvankelijk niets gezegd over het overleg, maar Volt spreekt tegen dat het een geheim was. Dit soort gesprekken “vinden vaker plaats”, zegt de woordvoerster. De precieze inhoud en het doel van het gesprek, zijn niet duidelijk. Een mogelijke uitkomst kan zijn dat een aantal deskundigen wordt uitgenodigd in de Tweede Kamer voor een zogenoemd rondetafelgesprek.

FVD-leider Thierry Baudet zegt dat het “volkomen quatsch” is dat zijn partij de democratische rechtsstaat niet respecteert. “Ze willen gewoon de oppositie de mond snoeren.” Geert Wilders (PVV) noemt het overleg achterbaks en “totalitair gedrag van die collega-fractievoorzitters: onwelgevallige meningen verbieden”.